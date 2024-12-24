У Міноборони обиратимуть новий склад Громадської антикорупційної ради

Міністерство оборони Украхни. Фото з офіційного сайту

Міністерство оборони України оголосило дату виборів до Громадської антикорупційної ради, що відбудуться 26 грудня 2024 року. Новий склад ради забезпечуватиме цивільний контроль за діяльністю відомства протягом наступних двох років.

Орган створений для моніторингу, виявлення та запобігання корупційним ризикам у сфері оборони. Серед головних завдань ради — забезпечення прозорості та ефективності закупівель, контроль за дотриманням законодавства та виконанням державних контрактів.

У конкурсі беруть участь 40 кандидатів від 19 громадських об'єднань. До складу увійдуть 15 представників, які наберуть найбільше голосів.

Серед кандидатів Юрій Гудименко — ветеран російсько-української війни, громадський діяч, Олег Чернов — ветеран, громадський діяч, Максим Костецький — адвокат, юридичний радник організації НАКО, Олена Нишпорка — фінансова експертка, Віктор Прудковських — член Ради громадського контролю НАБУ чотирьох скликань, Антон Микитюк — юрист, експерт з антикорупційних питань і діяльності ОПК. Віктор Біщук — ветеран, журналіст, теле- та радіоведучий.

Як можна проголосувати:

Ознайомитися з документами кандидатів можна за посиланням.

Голосування відбудеться 26 грудня з 09:00 до 21:00.

Участь у голосуванні можуть взяти всі громадяни України після ідентифікації через портал «Дія».

Нагадаємо, що антикорупційну раду при Міноборони створили у квітні 2023 року після гучних скандалів із закупівлями для ЗСУ.