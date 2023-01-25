Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, фигурирующий в скандале по поводу продуктовых закупок, был уволен с должности.

Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина.

— Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкого и профильный заместитель Министра Шаповалова, — сообщила она.

При этом глава комитета подчеркнула, что глава оборонного ведомства «не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования».

Также на заседании комитета представитель НАБУ сообщила, что по фактам возможного злоупотребления служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года зарегистрировано уголовное производство и осуществляется досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал с обвинениями своего ведомства по закупке продуктов для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. Он назвал информацию о закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам «технической ошибкой».

21 января 2023 года издание « Зеркало недели » опубликовало информацию о том, что Министерство обороны якобы закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в магазинах Киева.