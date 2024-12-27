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Військові ліквідували трьох капітанів російської армії, що командували військами окупантів на Запоріжжі

Українські оборонці ліквідували трьох капітанів російських військ. Фото: ГУРУкраїнські оборонці ліквідували трьох капітанів російських військ. Фото: ГУР

Українські оборонці ліквідували трьох капітанів російських військ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Вказується, що військові отримали інформацію про заплановану зустріч командування 4-ї гвардійської військової бази Росії у Запорізькій області. Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції.

План операції включав точний удар HIMARS по російських офіцерах, а також атаки ударними дронами після прибуття групи евакуації. У результаті операції загинули троє російських капітанів:

  • Дмитрій Олегович Наґорний — командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку.
  • Григорій Олександрович Крохмальов — заступник начальника штабу з розвідки 135-го полку.
  • Юрій Вікторович Фомін — командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази.

Крім того, було знищено 5 одиниць російської автомобільної техніки.

Нагадаємо, що минулої доби, 26 грудня, російська армія вдарила по двох громадах Миколаївщини.

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