Військові ліквідували трьох капітанів російської армії, що командували військами окупантів на Запоріжжі
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- Альона Коханчук
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11:31, 27 грудня, 2024
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Українські оборонці ліквідували трьох капітанів російських військ.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Вказується, що військові отримали інформацію про заплановану зустріч командування 4-ї гвардійської військової бази Росії у Запорізькій області. Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції.
План операції включав точний удар HIMARS по російських офіцерах, а також атаки ударними дронами після прибуття групи евакуації. У результаті операції загинули троє російських капітанів:
- Дмитрій Олегович Наґорний — командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку.
- Григорій Олександрович Крохмальов — заступник начальника штабу з розвідки 135-го полку.
- Юрій Вікторович Фомін — командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази.
Крім того, було знищено 5 одиниць російської автомобільної техніки.
Нагадаємо, що минулої доби, 26 грудня, російська армія вдарила по двох громадах Миколаївщини.