Новорічна подорож: 9 тисяч пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах

Новорічну ніч в потягах зустріне 9 тисяч пасажирів. Архівне фото: «МикВісті»

9 тисяч пасажирів зустрінуть новорічну ніч в потягах «Укрзалізниці». Всього цієї ночі курсуватимуть 108 рейсів.

Як повідомили в компанії, для забезпечення роботи залізничної інфраструктури будуть задіяні тисячі працівників.

«Вони чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, вестимуть локомотиви та дбатимуть про ваш спокій і комфорт у поїздах і на вокзалах, — говориться в повідомленні.

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