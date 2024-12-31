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Новорічна подорож: 9 тисяч пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах

Новорічну ніч в потягах зустріне 9 тисяч пасажирів. Архівне фото: «МикВісті»Новорічну ніч в потягах зустріне 9 тисяч пасажирів. Архівне фото: «МикВісті»

9 тисяч пасажирів зустрінуть новорічну ніч в потягах «Укрзалізниці». Всього цієї ночі курсуватимуть 108 рейсів. 

Як повідомили в компанії, для забезпечення роботи залізничної інфраструктури будуть задіяні тисячі працівників.

«Вони чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, вестимуть локомотиви та дбатимуть про ваш спокій і комфорт у поїздах і на вокзалах, — говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» тестує повноцінні гарячі обіди на найдовших рейсах. Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко. 

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