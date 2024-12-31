Новорічна подорож: 9 тисяч пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах
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- Світлана Іванченко
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19:36, 31 грудня, 2024
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9 тисяч пасажирів зустрінуть новорічну ніч в потягах «Укрзалізниці». Всього цієї ночі курсуватимуть 108 рейсів.
Як повідомили в компанії, для забезпечення роботи залізничної інфраструктури будуть задіяні тисячі працівників.
«Вони чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, вестимуть локомотиви та дбатимуть про ваш спокій і комфорт у поїздах і на вокзалах, — говориться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» тестує повноцінні гарячі обіди на найдовших рейсах. Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко.
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