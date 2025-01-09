Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси
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- Даріна Мельничук
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21:35, 09 січня, 2025
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Завтра, 10 січня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні та планові роботи на мережах.
Про це повідомляє пресслужба «Миколаївводоканалу».
Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20:00 у центральній частині міста:
- від вулиці Малої Морської до Бузника;
- в межах проспекту Богоявленського — вулиці Садової, від вулиці Ігоря Бедзая до 1 Воєнної (Акіма);
- по вулицях Інгульських: від вулиці 1 Інгульської до Кругової.
- мікрорайон Ракетне Урочище.
Крім цього, води не буде до 20:00 від вулиці 12 Поздовжньої до 7 Поздовжньої, а також від вулиці Ізмалкова до 11 Лінії.
Читайте статтю «МикВісті» «Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?»
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