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Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Завтра, 10 січня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні та планові роботи на мережах.

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20:00 у центральній частині міста:

  • від вулиці Малої Морської до Бузника;
  • в межах проспекту Богоявленського — вулиці Садової, від вулиці Ігоря Бедзая до 1 Воєнної (Акіма);
  • по вулицях Інгульських: від вулиці 1 Інгульської до Кругової.
  • мікрорайон Ракетне Урочище.

Крім цього, води не буде до 20:00 від вулиці 12 Поздовжньої до 7 Поздовжньої, а також від вулиці Ізмалкова до 11 Лінії.

Читайте статтю «МикВісті» «Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?»

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Деякі вулиці Миколаєва до завтра залишаться без води через ремонт мережі: адреси
Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
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