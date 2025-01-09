Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Завтра, 10 січня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні та планові роботи на мережах.

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20:00 у центральній частині міста:

від вулиці Малої Морської до Бузника;

в межах проспекту Богоявленського — вулиці Садової, від вулиці Ігоря Бедзая до 1 Воєнної (Акіма);

по вулицях Інгульських: від вулиці 1 Інгульської до Кругової.

мікрорайон Ракетне Урочище.

Крім цього, води не буде до 20:00 від вулиці 12 Поздовжньої до 7 Поздовжньої, а також від вулиці Ізмалкова до 11 Лінії.

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