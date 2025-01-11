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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: pmg.uaВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: pmg.ua

Сьогодні, 11 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Маріупольська;
  • вул. Погранична;
  • вул. Сінна;
  • пров. Суднобудівельний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси
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