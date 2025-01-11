Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
7:45, 11 січня, 2025
-
Сьогодні, 11 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. Маріупольська;
- вул. Погранична;
- вул. Сінна;
- пров. Суднобудівельний.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
Останні новини про: Відключення електроенергії