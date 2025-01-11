Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: pmg.ua

Сьогодні, 11 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Маріупольська;

вул. Погранична;

вул. Сінна;

пров. Суднобудівельний.