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Аварію можна врегулювати без поліції: нові правила для водіїв

Уряд змінив правила для водіїв. Фото: pixabayУряд змінив правила для водіїв. Фото: pixabay

В Україні оновили правила дорожнього руху. Відтепер під час аварії за участю лише двох транспортних засобів тепер не потрібно інформувати поліцію.

Про це йдеться в постанові №19 на порталі органів виконавчої влади.

Зазначається, що зміни пов’язані з набуттям чинності нової редакції закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників.

Поліцію можна не викликати в тому випадку, якщо шкода завдана виключно майну у вигляді пошкодження або знищення автомобіля, без нанесення шкоди життю чи здоров’ю осіб. Водії мають право без поліції спільно скласти для надання страховику повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у паперовій чи електронній формі. Чинна редакція Правил дорожнього руху дозволяла учасникам ДТП не викликати поліцію. 

«Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Національної поліції про настання дорожньо-транспортної пригоди», — йдеться в постанові.

Зміни до ПДД. Скриншот документу.Зміни до ПДД. Скриншот документу.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху. Було запроваджено, що водії поза населеними пунктами повинні вмикати під час руху денні ходові вогні цілий рік. Крім того, заборонили перевозити дітей зростом менше ніж 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем.
 

 

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