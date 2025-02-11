Де у Миколаєві вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 11 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Адміральська;

вул. Героїв Рятувальників;

вул. В. Благовісного;

вул. Шнеєрсона;

вул. Архитектора Старова;

вул. Карла Кнорре;

вул. Словʼянська;

вул. С. Цвєтка;

вул. Софіївська;

вул. Західна;

пров. Бредіхіна;

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 за адресами:

вул. Даля;

вул. С. Алексапольського;

вул. Левадійська;

вул. Новосельська;

пров. 4 Прибузький;

пр. Богоявленський;

вул. Прибузька;

пров. Колективний;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

пров. Корабелів;

вул. Образцова;

пров. Суднобудівельників;

пров. Промисловий;

вул. Лоренца Юстуса;

вул. Ковальська;

вул. Новосельська;

вул. Ліскова.

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.