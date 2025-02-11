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Де у Миколаєві вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 11 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Адміральська;
  • вул. Героїв Рятувальників;
  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Шнеєрсона;
  • вул. Архитектора Старова;
  • вул. Карла Кнорре;
  • вул. Словʼянська;
  • вул. С. Цвєтка;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Західна;
  • пров. Бредіхіна;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 за адресами:

  • вул. Даля;
  • вул. С. Алексапольського;
  • вул. Левадійська;
  • вул. Новосельська;
  • пров. 4 Прибузький;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Прибузька;
  • пров. Колективний;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • пров. Корабелів;
  • вул. Образцова;
  • пров. Суднобудівельників;
  • пров. Промисловий;
  • вул. Лоренца Юстуса;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Новосельська;
  • вул. Ліскова.

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. 

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