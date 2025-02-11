Де у Миколаєві вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 11 лютого, 2025
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Сьогодні, 11 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Адміральська;
- вул. Героїв Рятувальників;
- вул. В. Благовісного;
- вул. Шнеєрсона;
- вул. Архитектора Старова;
- вул. Карла Кнорре;
- вул. Словʼянська;
- вул. С. Цвєтка;
- вул. Софіївська;
- вул. Західна;
- пров. Бредіхіна;
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 за адресами:
- вул. Даля;
- вул. С. Алексапольського;
- вул. Левадійська;
- вул. Новосельська;
- пров. 4 Прибузький;
- пр. Богоявленський;
- вул. Прибузька;
- пров. Колективний;
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- пров. Корабелів;
- вул. Образцова;
- пров. Суднобудівельників;
- пров. Промисловий;
- вул. Лоренца Юстуса;
- вул. Ковальська;
- вул. Новосельська;
- вул. Ліскова.
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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