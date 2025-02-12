На Одещині зменшився обсяг перевезення зерна залізницею, фото: Валерій Ткачов

З початку лютого зменшився обсяг передачі зернових вантажів на кордонах із Польщею та Румунією, але зріс у напрямку Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.

За його словами, за останній тиждень на 927 одиниць зменшилася кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси — зараз їх 4 567. Також скоротилося вивантаження зерна в портах — до 1 346 вагонів на добу.

У порту Ізмаїл також фіксують спад: зменшилася кількість вагонів із зерном (до 215 одиниць), а також скоротився обсяг вивантаження (до 39 вагонів на добу).

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Втім, після відкриття Вознесенського мосту «Укрзалізниця» зможе збільшити поставки вантажів у порти. Зараз у напрямку Одеського вузла щодня надходить 53-56 вантажних поїздів.

Нагадаємо, раніше очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що миколаївські порти готові «хоч завтра» відновити свою роботу.

Миколаївські порти і війна

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Адже Росія продовжує щоденно обстрілювати Очаків з території Кінбурнської коси, оскільки намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди», повідомляли в Силах оборони півдня.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

А у липні 2023 року у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Водночас показники серпневого експорту зернових з України у 2023 році знаходились на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.