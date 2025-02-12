  • середа

    12 лютого, 2025

  • 0.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • 0.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині зменшився обсяг перевезення зерна залізницею

На Одещині зменшився обсяг перевезення зерна залізницею, фото: Валерій ТкачовНа Одещині зменшився обсяг перевезення зерна залізницею, фото: Валерій Ткачов

З початку лютого зменшився обсяг передачі зернових вантажів на кордонах із Польщею та Румунією, але зріс у напрямку Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.

За його словами, за останній тиждень на 927 одиниць зменшилася кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси — зараз їх 4 567. Також скоротилося вивантаження зерна в портах — до 1 346 вагонів на добу.

У порту Ізмаїл також фіксують спад: зменшилася кількість вагонів із зерном (до 215 одиниць), а також скоротився обсяг вивантаження (до 39 вагонів на добу).

Втім, після відкриття Вознесенського мосту «Укрзалізниця» зможе збільшити поставки вантажів у порти. Зараз у напрямку Одеського вузла щодня надходить 53-56 вантажних поїздів.

Нагадаємо, раніше очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що миколаївські порти готові «хоч завтра» відновити свою роботу.

Миколаївські порти і війна

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Адже Росія продовжує щоденно обстрілювати Очаків з території Кінбурнської коси, оскільки намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди», повідомляли в Силах оборони півдня.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

А у липні 2023 року у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Водночас показники серпневого експорту зернових з України у 2023 році знаходились на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.

Останні новини про: Бізнес та економіка

«Готовий дати ₴1 млн», — Капацина запропонував небайдужим миколаївцям «скинутись», щоб зберегти для міста історичну будівлю
Гороховський сказав, навіщо зареєстрував у Миколаєві філію своєї IT-компанії
Інновація, народжена на Миколаївщині: розумна теплиця
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині за рік з бібліотек вилучили понад 200 тисяч книг, а нових купили 40 тисяч

Аліна Квітко
новини

«Миколаївпастранс» планує запустити автобуси до Казарського

Даріна Мельничук
новини

«Як там може бути така ціна?», — голова бюджетної комісії міськради Миколаєва не вірить, що історичну будівлю можна придбати за ₴3,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зекономлені на будівництві водогону ₴3 млрд планують витратити на систему очищення у Миколаєві, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Кім розказав про перемовини з Південною Кореєю щодо розширення траси Миколаїв — Одеса

Аліна Квітко

Останні новини про: Бізнес та економіка

Інновація, народжена на Миколаївщині: розумна теплиця
Гороховський сказав, навіщо зареєстрував у Миколаєві філію своєї IT-компанії
«Готовий дати ₴1 млн», — Капацина запропонував небайдужим миколаївцям «скинутись», щоб зберегти для міста історичну будівлю

«Як там може бути така ціна?», — голова бюджетної комісії міськради Миколаєва не вірить, що історичну будівлю можна придбати за ₴3,5 млн

У СБУ заявили про затримання російського агента у своїх лавах

2 години тому

Зекономлені на будівництві водогону ₴3 млрд планують витратити на систему очищення у Миколаєві, — Кім

Головне сьогодні