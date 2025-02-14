В одній із громад Херсонщини встановлять ще 13 модульних будинків для переселенців
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- Альона Коханчук
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19:10, 14 лютого, 2025
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На Херсонщині у Високопільській громаді встановлять ще 13 модульних будинків.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Вказується, що будинки отримали завдяки співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.
«Чотири сім’ї у Незламному та Князівці вже отримали такі модульні будинки. Наразі тривають підготовчі роботи для встановлення ще 13-ти тимчасових помешкан», — йдеться у дописі.
Зазначимо, що у грудні 2024 року Херсонська громада отримала два модульних будинки вартістю понад 2,3 мільйона гривень.
Раніше повідомлялося, що Для реалізації проєкту з будівництва модульного містечка для внутрішньо переміщених переселенців в Південноукраїнську необхідно щонайменше 2 мільйони 150 тисяч гривень.
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