В одній із громад Херсонщини встановлять ще 13 модульних будинків для переселенців

Модульний будинок. Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині у Високопільській громаді встановлять ще 13 модульних будинків.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Вказується, що будинки отримали завдяки співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

«Чотири сім’ї у Незламному та Князівці вже отримали такі модульні будинки. Наразі тривають підготовчі роботи для встановлення ще 13-ти тимчасових помешкан», — йдеться у дописі.

Зазначимо, що у грудні 2024 року Херсонська громада отримала два модульних будинки вартістю понад 2,3 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що Для реалізації проєкту з будівництва модульного містечка для внутрішньо переміщених переселенців в Південноукраїнську необхідно щонайменше 2 мільйони 150 тисяч гривень.