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Видобуток газу в Україні впав на 40% через російські атаки по газових об’єктах — Reuters

Видобуток газу. Фото: PixabayВидобуток газу. Фото: Pixabay

Через російські атаки по газовій інфраструктурі, видобуток газу в Україні впав на 40%. У зв'язку з цим Україні найближчим часом доведеться закуповувати газ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене джерело у цій сфері.

За даними видання, Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи в лютому і березні.

З початку повномасштабної війни РФ активно атакувала енергетичні об'єкти, пов'язані з електропостачанням. Однак, коли на початку 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію, агресор перемкнув увагу на газову інфраструктуру, зокрема на місця видобутку газу.

Вказується, що офіційні повідомлення про такі атаки з'явилися двічі в лютому. До атак Україна щоденно видобувала близько 52 мільйонів кубометрів газу, тоді як взимку споживання складає від 110 до 140 мільйонів кубометрів на день. Дефіцит покривається завдяки запасам у сховищах газу.

«Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати скорочення внутрішнього виробництва», — повідомило джерело.

Український оператор газотранспортних систем заявив, що з початку лютого Україна почала більше імпортувати газ. Відтоді загальний обсяг імпорту зріс до понад 20 мільйонів кубометрів на день.

Джерела не повідомляють, скільки газу тепер видобувається в Україні. Основні газовидобувні потужності України вразливі до російських атак, адже розташовані у Харківській та Полтавській областях.

Джерело повідомило, що в українських газосховищах залишилося мало газу, але завдяки імпорту та внутрішньому видобутку, обмежень у постачанні до кінця опалювального сезону не передбачається.

Нагадаємо, що вночі 20 лютого російські війська завдали ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України, пошкодивши виробничі потужності.

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