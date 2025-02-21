Видобуток газу в Україні впав на 40% через російські атаки по газових об’єктах — Reuters

Видобуток газу. Фото: Pixabay

Через російські атаки по газовій інфраструктурі, видобуток газу в Україні впав на 40%. У зв'язку з цим Україні найближчим часом доведеться закуповувати газ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене джерело у цій сфері.

За даними видання, Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи в лютому і березні.

З початку повномасштабної війни РФ активно атакувала енергетичні об'єкти, пов'язані з електропостачанням. Однак, коли на початку 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію, агресор перемкнув увагу на газову інфраструктуру, зокрема на місця видобутку газу.

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Вказується, що офіційні повідомлення про такі атаки з'явилися двічі в лютому. До атак Україна щоденно видобувала близько 52 мільйонів кубометрів газу, тоді як взимку споживання складає від 110 до 140 мільйонів кубометрів на день. Дефіцит покривається завдяки запасам у сховищах газу.

«Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати скорочення внутрішнього виробництва», — повідомило джерело.

Український оператор газотранспортних систем заявив, що з початку лютого Україна почала більше імпортувати газ. Відтоді загальний обсяг імпорту зріс до понад 20 мільйонів кубометрів на день.

Джерела не повідомляють, скільки газу тепер видобувається в Україні. Основні газовидобувні потужності України вразливі до російських атак, адже розташовані у Харківській та Полтавській областях.

Джерело повідомило, що в українських газосховищах залишилося мало газу, але завдяки імпорту та внутрішньому видобутку, обмежень у постачанні до кінця опалювального сезону не передбачається.

Нагадаємо, що вночі 20 лютого російські війська завдали ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України, пошкодивши виробничі потужності.