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Він російських атак постраждали газова інфраструктура України

Газова інфраструктура. Фото: PixabayГазова інфраструктура. Фото: Pixabay

Вночі 20 лютого російські війська завдали ракетно-дронового удару по  газовій інфраструктурі України, пошкодивши виробничі потужності.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Сьогодні вночі Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності», — зазначив міністр.

Наразі фахівці оцінюють ушкодження та виконують відновлювальні роботи.

«Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення», — впевнений Герман Галущенко.

Нагадаємо, що Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування російського газу в інтересах національної безпеки.

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