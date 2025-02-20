Він російських атак постраждали газова інфраструктура України
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- Альона Коханчук
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13:46, 20 лютого, 2025
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Вночі 20 лютого російські війська завдали ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України, пошкодивши виробничі потужності.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Сьогодні вночі Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності», — зазначив міністр.
Наразі фахівці оцінюють ушкодження та виконують відновлювальні роботи.
«Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення», — впевнений Герман Галущенко.
Нагадаємо, що Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування російського газу в інтересах національної безпеки.
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