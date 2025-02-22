Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 22 лютого, 2025
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Сьогодні, 22 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. 10 Поздовжня;
- вул. Карла Кнорре;
- вул. Словʼянська;
- вул. С. Цвєтка.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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