Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 22 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. 10 Поздовжня;

вул. Карла Кнорре;

вул. Словʼянська;

вул. С. Цвєтка.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.