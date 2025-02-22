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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 22 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. 10 Поздовжня;
  • вул. Карла Кнорре;
  • вул. Словʼянська;
  • вул. С. Цвєтка.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. 

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