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Мазут з російських танкерів дістався пляжу в Одесі

Мазут, який знайшли на узбережжі Одещини. Архівне фото: Іван Русєв/FacebookМазут, який знайшли на узбережжі Одещини. Архівне фото: Іван Русєв/Facebook

В Одесі на пляжі «Лузанівка» виявили мазут з російських танкерів. Відібрані фракції нафтопродукту фахівці вже відправили на лабораторні дослідження.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Екологи зафіксували згустки мазуту розміром 8-12 сантиметрів на відрізку пляжу більш ніж на 50 метрів. Наразі фахівцями відібрані зразки морської води для аналізу на вміст нафтопродуктів. Крім того, саму забруднюючу речовину разом з піском також передали на лабораторні дослідження до УкрНЦЕМ.

Нагадаємо, що на узбережжі Одещини, в районі села Лебедівка Білгород-Дністровського району, знайшли нові згустки мазуту. Це наслідки аварії нафтових російських танкерів у Чорному морі.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту. Водночас прибирати мазут розпочали поруч із Дунайським біосферним заповідником на узбережжі Одещини.

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