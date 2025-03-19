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Трамп: Питання припинення допомоги Україні не обговорювалося в розмові з Путіним

Дональд Трамп, фото: Getty ImagesДональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним питання допомоги Україні не порушувалося.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі The Ingraham Angle на Fox News 18 березня.

Журналістка звернула увагу Дональда Трампа на повідомлення кремлівських медіа, які заявили, що Володимир Путін нібито вимагав «негайно припинити допомогу Україні» як умову для мирної угоди. Однак американський президент заперечив ці твердження.

— Я думаю, що у нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми говорили про багато речей на шляху до миру. І ми також говорили про інші речі. Але про допомогу ніколи не говорили, — заявив Дональд Трамп.

Також він наголосив на зацікавленості США у російських природних ресурсах.

— У них є деякі дуже цінні для нас речі, в тому числі великі запаси рідкісноземельних ресурсів. У них багато землі. А ще вони мають речі, які ми могли б використати, відверто кажучи, і які могли б використати інші люди. Я думаю, що Росія хоче порозумітися зі Сполученими Штатами, — додав Дональд Трамп.

Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін у вівторок, 18 березня провели телефону розмову і обговорили припинення війни в Україні.

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

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