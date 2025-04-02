Служба замість строку: до ЗСУ приєдналися вже понад 8 тисяч колишніх ув'язнених

До ЗСУ приєдналися вже понад 8 тисяч колишніх ув'язнених, фото: armyinform.com.ua

Станом на квітень 2025 року, до лав Збройних сил України вже мобілізувалися понад вісім тисяч колишніх увʼязнених.

За останні два місяці до українського війська приєдналися ще 2000 добровольців. Також розглядається понад 900 заяв на умовно-дострокове звільнення для служби в армії, повідомили в Міністерстві юстиції.

Перші групи ексв’язнів почали вступати до бойових підрозділів у серпні 2024 року. Нині вони воюють у складі таких частин, як 1-й окремий штурмовий полк «Да Вінчі», 92-га окрема штурмова бригада, 93-тя механізована бригада «Холодний Яр», бригада НГУ «Азов» та інші.

За інформацією Міністерства юстиції, багато з цих військових вже відзначені державними нагородами за мужність у боях.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. За його словами, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд.