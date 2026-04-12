Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених на Харківщині Харківська обласна прокуратура

Російські військові розстріляли 4 українських полонених на Харківщині.

Про це 11 квітня повідомила прокуратура Харківщини та 14 армійський корпус.

За даними аналітиків, інцидент стався поблизу селища Ветеринарне, де російські війська штурмували українські позиції. Окупанти взяли в полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ. Після цього окупанти розстріляли їх.

— Замість дотримання норм міжнародного гуманітарного права, російські терористи розстріляли беззбройних воїнів на місці, — наголосили в 14 армійському корпусі.

У 14 армійському корпусі зазначили, що правоохоронці разом із міжнародними слідчими групами вже збирають докази для відкриття кримінального провадження за порушення законів і звичаїв війни (стаття 438 ККУ).

— Страти полонених стали для ворога системною практикою, що свідчить про свідоме схвалення таких злочинів з боку вищого російського командування, — зауважили військові.

Також 11 квітня DeepState повідомляв, що російські військові вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського. За інформацією проєкту, це сталося вже після початку перемир’я.

Нагадаємо, що в жовтні-листопаді 2024 року 54 українські військовополонені були розстріляні російськими військовими. Прокурори зафіксували факти злочинів та відкрили кримінальні провадження.