«Ми почули крики, хлопця затисло плитою», — мешканці Миколаєва розповіли про нічний обстріл «Шахедами»

Мешканці постраждалого будинку у Миколаєві, куди 25 травня влучив ударний безпілотник, розповіли про пережитий нічний обстріл.

Про це йдеться у репортажі кореспондентів «МикВісті».

— У коридорчику сіли — усе трясеться, і чуємо, що летить. Перший вибух був десь далеченько. А другий як шарахнуло над нами, — поділилась Людмила Кондратівна.

Мешканець будинку Дмитро розповів, що після прильоту почув крики сусіда, який опинився під завалами будинку — чоловіку притиснула ногу бетонна плита.

— Перший «Шахед» вдарив правіше, а другий прийшовся на наш під'їзд. Одразу був пил, наші двері вибило. Ми вибігли у під'їзд і почули крики на третьому поверсі. Там хлопець кричав, що йому придавило ногу. Його так затисло частиною плити, що він самостійно не міг її стягнути. Над ним плити просто склалися, йому пощастило, що він, напевно, до коридору вийшов. Якби знаходився у залі або у спальні, то все, розрізало б навпіл. У нього ще було скло у ногах, порізи, — каже Дмитро.

Ще одна мешканка будинку Наталія розповіла, що не змогла стримати емоцій, коли після прильоту вийшла на вулицю і усвідомила, що сталося. Жінка каже, що розплакалась, адже внаслідок обстрілу загинули мешканці будинку, яких вона знала.

— Ми пішли в дальню кімнату і це нас врятувало. Якби були з цієї сторони, то просто б посікло. Потім стався цей приліт і я не зрозуміла спочатку, що зруйнований саме наш будинок. А потім побачила пожежу, сусіди почали кричати, що горять двері і почала їх гасити. Коли загасили дах, нас звільнили пожежники і тільки тоді ми вже вийшли. Вийшла подивитись, що сталося з моєю автівкою. Як побачила все, то, відверто кажучи, розплакалась. Бо там загинули люди, і цих людей я знала, — поділилась Наталія.

В суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку — загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину. Згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки.

Станом на ранок 26 травня, внаслідок російської атаки дронами-камікадзе по Миколаєву вночі 25 травня загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

Влада також повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Крім того, від удару російського безпілотника постраждав один із дитячих садочків. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено дах.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки.