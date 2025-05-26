У Миколаєві завершили аварійні роботи у постраждалій від безпілотника багатоповерхівці

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у пошкодженій багатоповерхівці. Фото: "МикВісті"

У Заводському районі Миколаєва завершили аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому будинку, який постраждав від удару ворожого дрона.

Роботи проводили підрозділи ДСНС.

Наразі Миколаївська міська рада вже розпочала відновлення пошкодженої будівлі.

Нагадаємо, що станом на ранок 26 травня, внаслідок російської атаки дронами-камікадзе по Миколаєву вночі 25 травня загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

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Удар по Миколаєву 25 травня

Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Крім того, від удару російського безпілотника постраждав один із дитячих садочків. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено дах.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки.

Згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Станом на вечір 25 травня було відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.