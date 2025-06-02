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Роумінг для українців в ЕС буде, як вдома: Зеленський підписав закон

Роумінг для українців в ЕС буде, як вдома. Фото: Getty ImagesРоумінг для українців в ЕС буде, як вдома. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває можливість приєднання України до єдиної зони роумінгу з Європейським Союзом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Після офіційного приєднання до політики Roam Like at Home, українці зможуть користуватися мобільним зв’язком та інтернетом у 27 країнах ЄС без додаткових тарифів — за такими ж умовами, як і в межах України. 

Така ж перевага діятиме й для громадян країн ЄС, які перебуватимуть на території України.

Наразі очікується остаточне схвалення з боку європейських інституцій.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України, ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом. Користувачі українських мобільних операторів зможуть телефонувати абонентам європейських мереж за ціною внутрішнього тарифу.

Нагадаємо, що у квітні минулого року Рада Євросоюзу підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дозволить українцям менше платити за роумінг у європейських країнах.

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