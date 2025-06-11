США та Китай домовились про відновлення торговельного перемир’я

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з китайським лідером Сі Цзіньпіном, фото: Reuters

Представники США та Китаю повідомили, що досягли попередньої домовленості про відновлення торговельного перемир’я та скасування китайських обмежень на експорт рідкоземельних елементів.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік зазначив, що нова угода підтверджує основні положення Женевських переговорів щодо зменшення взаємних тарифів, які раніше сягнули рекордно високих значень. Водночас Женевські домовленості не були реалізовані через те, що Китай не зняв обмеження на експорт важливих мінералів. У відповідь США запровадили свої обмеження, зокрема заборонили експорт програмного забезпечення, авіаційного обладнання та технологій до Китаю.

Нова рамкова угода, підписана в Лондоні, передбачає скасування деяких американських експортних заборон, однак подробиць поки не розкривають. Говард Лутнік наголосив, що ця домовленість є кроком до виконання попередніх зобов'язань та телефонних домовленостей між лідерами двох країн.

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Заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченганг також підтвердив досягнення угоди, яка буде представлена керівництву обох держав.

Сторони мають час до 10 серпня, щоб укласти повноцінну угоду. Інакше з 10 серпня обидві країни різко підвищать торговельні мита: США — до 145%, а Китай — до 125%.

Нагадаємо, що 12 травня США та Китай домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торгівельної війни.

Введення мита США

2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі нових торговельних бар’єрів з боку Сполучених Штатів Європейський Союз стає дедалі привабливішим партнером для міжнародної співпраці.

Наприкінці квітня Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть зменшити мита на китайські товари, однак повного скасування не буде.