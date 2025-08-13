Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    13 серпня, 2025

  • 24.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 24.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві завтра не будуть роздавати питну воду трамваєм та тролейбусом

У Миколаєві 14 листопада не буде здійснюватися роздача води. Архівне фото «МикВісті»У Миколаєві 14 листопада не буде здійснюватися роздача води. Архівне фото «МикВісті»

Завтра, 14 серпня, у Миколаєві не будуть розвозити воду трамваєм та тролейбусом  а також води не буде на стаціонарній свердловині за адресою Андреєва-Палагнюка, 17.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що роздачі води не буде через проведення запланованих робіт з обслуговування обладнання. Також впродовж дня проведуть обробку всіх ємностей для очищеної води.

У підприємстві нагадали, таку процедуру проводять кожного другого четверга місяця. Найближчі дати планового обслуговування — 11 вересня та 9 жовтня.

Впродовж цих днів можна скористатися іншими доступними місцями видачі очищеної води в місті, що працюють з 06:00 до 22:00.

Переглянути усі доступні пункти видачі води у місті, можна за посиланням: https://voda.mkrada.gov.ua/#/uk

Нагадаємо, у Миколаєві перевірили безкоштовні пункти видачі питної води та знайшли чотири, де вода не відповідає нормам за рівнем кислотності (pH).

Останні новини про: Вода у Миколаєві

У 2025 році миколаївці набрали в бюветах понад 64 млн літрів води
У Миколаєві в чотирьох пунктах видачі виявили воду, яка не відповідає нормам
В Очакові витратять ₴14 млн на капітальний ремонт водопроводу
Реклама

Читайте також:

новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
новини

В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати

Даріна Мельничук
новини

Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вода у Миколаєві

В Очакові витратять ₴14 млн на капітальний ремонт водопроводу
У Миколаєві в чотирьох пунктах видачі виявили воду, яка не відповідає нормам
У 2025 році миколаївці набрали в бюветах понад 64 млн літрів води

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

У Корабельному районі Миколаєві затвердили два нові тролейбусні маршрути

8 годин тому

Виконком не погодив запуск механізованого прибирання вулиць Миколаєва комунальною технікою

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay