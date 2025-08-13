У Миколаєві завтра не будуть роздавати питну воду трамваєм та тролейбусом

У Миколаєві 14 листопада не буде здійснюватися роздача води. Архівне фото «МикВісті»

Завтра, 14 серпня, у Миколаєві не будуть розвозити воду трамваєм та тролейбусом а також води не буде на стаціонарній свердловині за адресою Андреєва-Палагнюка, 17.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що роздачі води не буде через проведення запланованих робіт з обслуговування обладнання. Також впродовж дня проведуть обробку всіх ємностей для очищеної води.

У підприємстві нагадали, таку процедуру проводять кожного другого четверга місяця. Найближчі дати планового обслуговування — 11 вересня та 9 жовтня.

Впродовж цих днів можна скористатися іншими доступними місцями видачі очищеної води в місті, що працюють з 06:00 до 22:00.

Переглянути усі доступні пункти видачі води у місті, можна за посиланням: https://voda.mkrada.gov.ua/#/uk

Нагадаємо, у Миколаєві перевірили безкоштовні пункти видачі питної води та знайшли чотири, де вода не відповідає нормам за рівнем кислотності (pH).