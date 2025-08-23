«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

У Миколаєві мешканці скаржаться на перехід біля «Площі Перемоги». Ілюстративне фото: Rexels

У Миколаєві пішохідний перехід на проспекті Миру, біля зупинки «Площа Перемоги», виявився недоступним для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками та велосипедистів.

Про це написала Ірина Курганова в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

За її словами на одній стороні з’їзд незручний і не відповідає вимогам безбар’єрності, а з іншої — його взагалі немає.

— З'їзд на дорогу з непарного боку потребує вдосконалення — він незручний і не відповідає базовим вимогам безбар’єрності. На протилежному боці заїзд взагалі відсутній: надзвичайно високий бордюр унеможливлює рух маломобільних громадян, людей з дитячими візками чи велосипедистів. Фактично, з'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати назад — ні, — написала Ірина Курганова.

Вона нагадали посадовцям, що доступність — це не привілей, а базова потреба. Курганова закликала владу внести ділянку до переліку проблемних та включити її до плану ремонтних робіт.

Карта Миколаєва з позначками біля зупинки «Площі Перемоги». Фото: Ірина Курганова

Нагадаємо, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Миколаївській області Спартак Гукасян в інтервʼю «МикВісті», заявив, що рівень безбар’єрності у Миколаєві залишається низьким — місто поки що не має цілісної системи, яка б дозволяла людям з інвалідністю вільно пересуватися від дому до транспорту і до потрібних місць.