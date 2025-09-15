Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    16 вересня, 2025

  • 17°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 17° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Надзвичайна спека, посуха та повені: екстремальні погодні умови завдали Європі збитків щонайменше на €43 мільярди

Екстремальні погодні умови завдали Європі збитків щонайменше на €43 мільярди. Фото: GettyЕкстремальні погодні умови завдали Європі збитків щонайменше на €43 мільярди. Фото: Getty

Надзвичайна спека, посуха та повені, що накрили Європу влітку 2024 року, завдали економічних збитків щонайменше на 43 мільярди євро. За прогнозами, до 2029 року ця сума може зрости до 126 мільярдів євро.

Про це, як повідомляє The Guardian, свідчить новий аналіз, проведений економістами з Університету Мангайма та Європейського центрального банку.

Збитки лише за одне літо становили близько 0,26% економічного виробництва ЄС у 2024 році. Найбільших втрат зазнали Кіпр, Греція, Мальта та Болгарія — у цих країнах короткострокові збитки перевищили 1% їхньої «валової доданої вартості» (аналог ВВП). Значно постраждали також Іспанія, Італія та Португалія.

Автори дослідження наголосили, що ці оцінки є «консервативними», адже вони не враховують рекордні лісові пожежі, які вирували в Південній Європі минулого місяця, а також ефект одночасних стихійних лих.

Реклама

За словами економістки та провідної авторки дослідження Сехріш Усман з Університету Мангайма, ці «своєчасні оцінки» можуть допомогти політикам оперативно спрямовувати підтримку у разі відсутності офіційних даних.

Водночас експерти застерігають, що справжні наслідки негод та кліматичних змін можуть бути значно ширші за прямі втрати. Так Стефан Аллегатт, головний кліматичний економіст Світового банку, зазначив, що економічний ефект екстремальної погоди часто виявляється більшим і тривалішим, ніж безпосередні руйнування. Він додав, що використані у дослідженні «неідеальні показники» ймовірно занижують реальну шкоду, особливо для вразливих верств населення.

Також Герт Байненс, економіст Національного банку Бельгії, підкреслив, що недооцінюється прихований чинник — порушення ланцюгів постачання. Зокрема, дослідження бельгійських повеней 2021 року показало: навіть компанії, розташовані далеко від зони лиха, зазнали різкого падіння продажів через залежність від постачальників у постраждалих регіонах. За його словами, ігнорування таких ефектів може занижувати масштаби збитків на 30%.

Науковці також наголошують, що зміни клімату вже значно підвищили ризик екстремальної погоди. Так, через глобальне потепління ймовірність виникнення пожежонебезпечної спеки зросла у 40 разів в Іспанії та Португалії, і у 10 разів у Греції та Туреччині. Лише під час червневої спеки смертність у 12 великих містах могла зрости утричі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйони гривень.

Останні новини про: Екологія

У Миколаєві інвентаризують зелені насадження: дерева та кущі поки порахували по 10 локаціях
SaveDnipro запрошує миколаївців на навчальний курс про зелене відновлення України
До Дня міста у трамвайному депо Миколаєва з’явилася «Алея руху» з 43 сакур
Реклама

Читайте також:

новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Екологія

До Дня міста у трамвайному депо Миколаєва з’явилася «Алея руху» з 43 сакур
SaveDnipro запрошує миколаївців на навчальний курс про зелене відновлення України
У Миколаєві інвентаризують зелені насадження: дерева та кущі поки порахували по 10 локаціях

«Повалення конституційного ладу», — Мер Південноукраїнська поскаржився в СБУ на депутатів Порошенка, які готують йому імпічмент

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

11 годин тому

На Миколаївщині планують витратити ₴1,6 млрд на утримання доріг

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay