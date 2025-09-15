Надзвичайна спека, посуха та повені: екстремальні погодні умови завдали Європі збитків щонайменше на €43 мільярди

Екстремальні погодні умови завдали Європі збитків щонайменше на €43 мільярди. Фото: Getty

Надзвичайна спека, посуха та повені, що накрили Європу влітку 2024 року, завдали економічних збитків щонайменше на 43 мільярди євро. За прогнозами, до 2029 року ця сума може зрости до 126 мільярдів євро.

Про це, як повідомляє The Guardian, свідчить новий аналіз, проведений економістами з Університету Мангайма та Європейського центрального банку.

Збитки лише за одне літо становили близько 0,26% економічного виробництва ЄС у 2024 році. Найбільших втрат зазнали Кіпр, Греція, Мальта та Болгарія — у цих країнах короткострокові збитки перевищили 1% їхньої «валової доданої вартості» (аналог ВВП). Значно постраждали також Іспанія, Італія та Португалія.

Автори дослідження наголосили, що ці оцінки є «консервативними», адже вони не враховують рекордні лісові пожежі, які вирували в Південній Європі минулого місяця, а також ефект одночасних стихійних лих.

Реклама

За словами економістки та провідної авторки дослідження Сехріш Усман з Університету Мангайма, ці «своєчасні оцінки» можуть допомогти політикам оперативно спрямовувати підтримку у разі відсутності офіційних даних.

Водночас експерти застерігають, що справжні наслідки негод та кліматичних змін можуть бути значно ширші за прямі втрати. Так Стефан Аллегатт, головний кліматичний економіст Світового банку, зазначив, що економічний ефект екстремальної погоди часто виявляється більшим і тривалішим, ніж безпосередні руйнування. Він додав, що використані у дослідженні «неідеальні показники» ймовірно занижують реальну шкоду, особливо для вразливих верств населення.

Також Герт Байненс, економіст Національного банку Бельгії, підкреслив, що недооцінюється прихований чинник — порушення ланцюгів постачання. Зокрема, дослідження бельгійських повеней 2021 року показало: навіть компанії, розташовані далеко від зони лиха, зазнали різкого падіння продажів через залежність від постачальників у постраждалих регіонах. За його словами, ігнорування таких ефектів може занижувати масштаби збитків на 30%.

Науковці також наголошують, що зміни клімату вже значно підвищили ризик екстремальної погоди. Так, через глобальне потепління ймовірність виникнення пожежонебезпечної спеки зросла у 40 разів в Іспанії та Португалії, і у 10 разів у Греції та Туреччині. Лише під час червневої спеки смертність у 12 великих містах могла зрости утричі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйони гривень.