  • пʼятниця

    3 жовтня, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Польщі відкрили найбільший центр для підготовки українських військових за стандартами НАТО

У Польщі відкрили центр для підготовки українських військових. Фото: Міністерство оборони УкраїниУ Польщі відкрили центр для підготовки українських військових. Фото: Міністерство оборони України

У Польщі запрацював найбільший навчальний центр для підготовки українських військових — Camp Jomsborg.

Він здатен одночасно приймати до 1200 військовослужбовців, повідомили в Міністерстві оборони України.

Центр створили за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії. Тут українські військові проходитимуть підготовку, а також відбуватиметься обмін бойовим досвідом між Збройними силами України та країнами НАТО. Навчання передбачає, зокрема, роботу з дронами та методи протидії їм.

Рішення про створення центру ухвалили у травні 2025 року, а 1 жовтня відбулося його урочисте відкриття. Об’єкт розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі.

Наразі в центрі вже працюють 250 норвезьких інструкторів. У найближчий час до них мають долучитися військові з Естонії та інших країн-членів НАТО.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вже повідомляв, що польські підрозділи з протидії безпілотникам отримають підготовку від українських операторів, щоб посилити захист від російських атак.

За його словами, саме Україна володіє «кращим обладнанням для боротьби з дронами та значно глибшим і актуальнішим досвідом війни з Росією».

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через обстріли п’ять сіл залишилися без світла
У Миколаєві викрили підозрюваних, які «зливали» Росії секретні дані оборонного заводу
У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей
Реклама

Читайте також:

новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
новини

Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни

Аліна Квітко
новини

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей
У Миколаєві викрили підозрюваних, які «зливали» Росії секретні дані оборонного заводу
На Херсонщині через обстріли п’ять сіл залишилися без світла

Вночі на Миколаївщині збили два «Шахеди», уламки спричинили пожежу

На Херсонщині через обстріли п’ять сіл залишилися без світла