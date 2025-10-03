У Польщі відкрили найбільший центр для підготовки українських військових за стандартами НАТО
- Марія Хаміцевич
8:31, 03 жовтня, 2025
У Польщі запрацював найбільший навчальний центр для підготовки українських військових — Camp Jomsborg.
Він здатен одночасно приймати до 1200 військовослужбовців, повідомили в Міністерстві оборони України.
Центр створили за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії. Тут українські військові проходитимуть підготовку, а також відбуватиметься обмін бойовим досвідом між Збройними силами України та країнами НАТО. Навчання передбачає, зокрема, роботу з дронами та методи протидії їм.
Рішення про створення центру ухвалили у травні 2025 року, а 1 жовтня відбулося його урочисте відкриття. Об’єкт розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі.
Наразі в центрі вже працюють 250 норвезьких інструкторів. У найближчий час до них мають долучитися військові з Естонії та інших країн-членів НАТО.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вже повідомляв, що польські підрозділи з протидії безпілотникам отримають підготовку від українських операторів, щоб посилити захист від російських атак.
За його словами, саме Україна володіє «кращим обладнанням для боротьби з дронами та значно глибшим і актуальнішим досвідом війни з Росією».
