У Польщі відкрили найбільший центр для підготовки українських військових за стандартами НАТО

У Польщі відкрили центр для підготовки українських військових. Фото: Міністерство оборони України

У Польщі запрацював найбільший навчальний центр для підготовки українських військових — Camp Jomsborg.

Він здатен одночасно приймати до 1200 військовослужбовців, повідомили в Міністерстві оборони України.

Центр створили за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії. Тут українські військові проходитимуть підготовку, а також відбуватиметься обмін бойовим досвідом між Збройними силами України та країнами НАТО. Навчання передбачає, зокрема, роботу з дронами та методи протидії їм.

Рішення про створення центру ухвалили у травні 2025 року, а 1 жовтня відбулося його урочисте відкриття. Об’єкт розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі.

Наразі в центрі вже працюють 250 норвезьких інструкторів. У найближчий час до них мають долучитися військові з Естонії та інших країн-членів НАТО.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вже повідомляв, що польські підрозділи з протидії безпілотникам отримають підготовку від українських операторів, щоб посилити захист від російських атак.

За його словами, саме Україна володіє «кращим обладнанням для боротьби з дронами та значно глибшим і актуальнішим досвідом війни з Росією».