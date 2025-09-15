Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Польські військові навчатимуться в українців боротися з російськими дронами

Президент Володимир Зеленський із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським в Києві, 12 вересня 2025 року. Фото: Х/Володимир ЗеленськийПрезидент Володимир Зеленський із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським в Києві, 12 вересня 2025 року. Фото: Х/Володимир Зеленський

Польські підрозділи з протидії безпілотникам отримають підготовку від українських операторів, щоб посилити захист від російських атак. Тренування проходитимуть у «безпечних умовах».

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише The Guardian.

Зазначається, що українські інструктори ділитимуться досвідом у навчальному центрі НАТО в Польщі. За словами Радослава Сікорського, саме Україна володіє «кращим обладнанням для боротьби з дронами та значно глибшим і актуальнішим досвідом війни з Росією».

Очільник МЗС Польщі підкреслив, що країни Заходу мають розуміти: «українці здатні навчати союзників ефективно протидіяти Росії, а не навпаки». Він також додав, що підготовка відбуватиметься у «безпечнішому середовищі», ніж в Україні.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна офіційно звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору після масових порушень її повітряного простору російськими безпілотниками.

Згодом у Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки всі цілі в Україні були уражені, а об’єкти на території Польщі не входили до планів удару.

На тлі зростання напруги після масштабної атаки дронів по своїй території, Польща розгорнула близько 40 тисяч військовослужбовців на східних кордонах із Білоруссю та Росією.

Слід також зазначити, що Польща отримає 43,7 мільярда євро від Європейського Союзу для розвитку своїх оборонних можливостей.

