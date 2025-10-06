  • понеділок

На Миколаївщині за тиждень народилося 80 малюків, серед них — дві двійні

На Миколаївщині за тиждень народилося 80 малюків. Фото: МОЗНа Миколаївщині за тиждень народилося 80 малюків. Фото: МОЗ

Протягом тижня з 29 вересня по 5 жовтня у пологових відділеннях Миколаївської області народилося 80 дітей, серед яких дві двійні.

Як повідомили у обласному управлінні ОВА, серед немовлят, 40 дівчаток та 40 хлопчиків.

Найменше немовля з’явилося на світ у КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» з вагою лише 1420 грамів.

За інформацією пресслужби Миколаївської мерії, в обласному центрі за період з 26 вересня по 3 жовтня народилося 46 малюків — 18 дівчаток і 28 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 22 по 28 вересня у пологових відділення регіону народилось 100 малюків.

