На Миколаївщині за тиждень народилось 100 малюків

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Depositphotos

На Миколаївщині з 22 по 28 вересня у пологових відділення народилось 100 малюків.

Як зазначили в обласному управління охорони здоров'я, серед немовлят, 49 дівчаток та 51 хлопчик.

З найменшою вагою 1200 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

В пресслужбі Миколаївської мерії, повідомили, що в обласному центрі з 19 по 26 вересня народилося 47 дітей. Зазначається, що у пологових на світ з’явилися 24 дівчинки та 23 хлопчика.

Раніше повідомлялось, що з 15 по 21 вересня в регіоні народилось 77 дітей.