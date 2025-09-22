Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

За тиждень на Миколаївщині народилось 77 немовлят

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: DepositphotosНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: Depositphotos

На Миколаївщині за минулий тиждень, з 15 по 21 вересня, народилось 77 дітей.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 39 дівчаток та 38 хлопчиків.

З найменшою вагою 800 грам народилась дитина в КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 12 по 19 вересня в обласному центрі народилося 44 дитини. Серед немовлят, 20 хлопчиків та 24 дівчинки.

Нагадаємо, що з 8 по 14 вересня, у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 87 дітей.

