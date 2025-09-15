Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    15 вересня, 2025

  • 24.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 24.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївській області за тиждень народилось 87 дітей, з них — дві двійні

Фото: 06photo/DepositphotosУ Миколаївській області за тиждень народилось 87 дітей. Фото: 06photo/Depositphotos

У Миколаївській області минулого тижня, з 8 по 14 вересня, у пологових відділеннях народилось 87 дітей.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.

Зазначається, що серед немовлят, 39 дівчаток та 48 хлопчиків, а також дві двійні.

З найменшою вагою 2200 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №1».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 5 по 12 вересня, у лікарнях міста народилося 38 немовлят. На світ з’явилися 22 дівчинки та 16 хлопчиків.

Нагадаємо, з 1 по 7 вересня, у медичних закладах Миколаївської області народилося 74 дитини, серед них — одна двійня.

Останні новини про: Медицина

Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у «Дії» з’явилися медичні сповіщення
В Японії вперше нарахували майже 100 тисяч довгожителів
На Миколаївщині зростає захворюваність на грип та Covid: за тиждень понад 4 тисячі нових випадків
Реклама

Читайте також:

новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

На Миколаївщині зростає захворюваність на грип та Covid: за тиждень понад 4 тисячі нових випадків
В Японії вперше нарахували майже 100 тисяч довгожителів
Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у «Дії» з’явилися медичні сповіщення

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

1 година тому

На Миколаївщині планують витратити ₴1,6 млрд на утримання доріг

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay