У Миколаївській області за тиждень народилось 87 дітей, з них — дві двійні

У Миколаївській області минулого тижня, з 8 по 14 вересня, у пологових відділеннях народилось 87 дітей.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.

Зазначається, що серед немовлят, 39 дівчаток та 48 хлопчиків, а також дві двійні.

З найменшою вагою 2200 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №1».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 5 по 12 вересня, у лікарнях міста народилося 38 немовлят. На світ з’явилися 22 дівчинки та 16 хлопчиків.

Нагадаємо, з 1 по 7 вересня, у медичних закладах Миколаївської області народилося 74 дитини, серед них — одна двійня.