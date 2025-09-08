Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаївській області за тиждень народилося 74 малюки

Новонароджена дитина. Фото: Миколаївська ОВАНовонароджена дитина. Фото: Миколаївська ОВА

У перший день осені, з 1 по 7 вересня, у медичних закладах Миколаївської області народилося 74 дитини, серед них — одна двійня.

Як зазначили в Миколаївській ОВА, серед новонароджених — 34 дівчинки та 40 хлопчиків.

Найменшу вагу серед малюків зафіксували у немовляти, яке народилося в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» — всього 690 грамів.

У самому ж місті Миколаєві з 29 серпня по 5 вересня у пологових відділеннях міських лікарень народилося 33 дитини: 17 хлопчиків і 16 дівчаток. Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я міста, розповідає Миколаївська міська рада.

Нагадаємо, в Миколаївській області з 18 по 24 серпня, у пологових відділеннях народилось 86 дітей.

