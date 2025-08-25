Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Миколаївській області за тиждень народилось 86 малюків

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: DepositphotosНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: Depositphotos

В Миколаївській області минулого тижня, з 18 по 24 серпня, у пологових відділеннях народилось 86 дітей.

Як зазначили в управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 42 дівчинки та 44 хлопчика.

З найменшою вагою 2050 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 15 по 22 серпня в обласному центрі народилося 48 немовлят. На світ з’явилися 26 дівчат та 22 хлопчика.

Нагадаємо, що в області з 11 по 17 серпня народилось 95 дітей, з них, одна двійня.

