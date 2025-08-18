Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    18 серпня, 2025

  • 27.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 27.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині народилось 95 дітей: серед них одна двійня

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty imageНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty image

На Миколаївщині з 11 по 17 серпня народилось 95 дітей, з них, одна двійня.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 42 дівчинки та 53 хлопчика.

З найменшою вагою 1500 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією Миколаївської міської ради, в обласному центр з 8 по 15 серпня, народилося 48 дітей. На світ з’явилися 17 дівчат та 31 хлопчик.

Нагадаємо, на Миколаївщині з 4 по 10 серпня народилась 81 дитина.

Останні новини про: Миколаївщина

У Миколаївській області з початку року ФОПи більше закривають, ніж відкривають нові
Уряд виділив понад ₴30 млн на підтримку вишів Миколаївщини
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴500 млн податку на прибуток
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴500 млн податку на прибуток
Уряд виділив понад ₴30 млн на підтримку вишів Миколаївщини
У Миколаївській області з початку року ФОПи більше закривають, ніж відкривають нові

За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську

У Миколаєві відремонтують операційний блок військового госпіталю за майже ₴11 млн

6 годин тому

У Миколаєві провели обстеження скандальної недобудови на Намиві: на неї знову з’явилися плани

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay