На Миколаївщині народилось 95 дітей: серед них одна двійня

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty image

На Миколаївщині з 11 по 17 серпня народилось 95 дітей, з них, одна двійня.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 42 дівчинки та 53 хлопчика.

З найменшою вагою 1500 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією Миколаївської міської ради, в обласному центр з 8 по 15 серпня, народилося 48 дітей. На світ з’явилися 17 дівчат та 31 хлопчик.

Нагадаємо, на Миколаївщині з 4 по 10 серпня народилась 81 дитина.