Клуб

Кім: Україна «живе в кайф» у порівнянні з Афганістаном, Єменом та Палестиною

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: «МикВісті»Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: «МикВісті»

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що не дивлячись на майже чотирирічну війну, населення України живе в кайф. Для порівняння він навів приклад умов життя жителів Афганістану, Ємену та Палестини.

Про це він сказав у інтервʼю Головкому.

Журналісти запитали у посадовця, що, на його думку, потребують у 2025 році українці. На що Віталій Кім відповів, що основна потреба це гроші. Але, щоб вижити у стані війні, треба прийняти війну як перманентний стан і навчитись так жити.

— Я бачу, що наші люди вже переходять до цього етапу: вони навіть менше задаються питаннями, коли закінчиться війна, як це було впродовж трьох років. Ми переживаємо стадію прийняття. Зараз потрібно давати людям чітку інформацію про поточний стан справ: що сьогодні важливо, що ми можемо зробити в цій ситуації, як допомогти… Я зараз намагаюся концентруватися на поточних завданнях, бо якщо не можу вплинути на щось, то не варто цим взагалі перейматися. Тому отака у хорошому сенсі байдужість та зосередження на буденних справах – це, на мою думку, те, що зараз всім потрібно. У 2022-му люди стояли в чергах, щоб записатися в армію, діяли на адреналіні на спринтерській дистанції. Після трьох із половиною років війни втома бере своє – люди не хочуть мобілізуватися, будувати плани… Всі в першу чергу втомлені ментально. Кожен має відновлюватися по-своєму, і нічого з цим зробити не можна. Вся надія – на Збройні сили та на керівництво нашої держави, на дипломатичне врегулювання цього питання, — каже Віталій Кім.

Водночас він додає, що у порівнянні із країнами в стані війни, зокрема Близького Сходу, деякі регіони України не можуть скаржитись на оточуючі їх умови.

— Дякуючи Богу, у нас немає дефолту, не рухнула гривня. Завдяки підтримці іноземних партнерів і політиці уряду країна живе. Все ж пізнається у порівнянні. Порівняйте, як живуть у війні Афганістан, чи Ємен, чи Палестина. Вибачте, ми живемо кайфуючи – з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітися нема чого, дуже гарні умови у нас, хай би як це не звучало під час війни, — сказав голова ОВА.

Голова Миколаївської ОВА наголосив і на суттєвій різниці життя людей в прифронтовому Херсоні і умовному Тернополі.

— Різні питання обговорюються в щоденному житті, зовсім інша проблематика. І цей розрив стає дедалі більшим, — зауважив очільник області.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вже казав, що регіон, попри наближеність до лінії фронту, живе повноцінним життям, а кількість населення навіть більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

