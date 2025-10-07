  • вівторок

    7 жовтня, 2025

  • 16.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 16.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Школи України досі не отримали всі підручники для 8 класів, — голова комітету ВР

Школи з менш ніж 45 учнями залишаються без держфінансування. Фото: архів «МикВісті»Школи України досі не отримали всі підручники для 8 класів. Фото: архів «МикВісті»

Українські школи досі не забезпечені підручниками для учнів 8 класів у повному обсязі. Також жоден заклад освіти не отримав підручників, надрукованих шрифтом Брайля.

Про це повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

— Через 20 днів розпочнуться осінні канікули, а підручники для 8 класів все ще не доставлені до закладів освіти, — зазначив він.

За словами Бабака, згідно з даними дашборду Міністерства освіти і науки станом на 6 жовтня, за новим механізмом доставки забезпечено 89,15% підручників, що становить 96,82% від загального плану.

Дані на 06 жовтня щодо доставки підручників для 8 класів за регіонами. Фото: Сергій БабакДані на 06 жовтня щодо доставки підручників для 8 класів за регіонами. Фото: Сергій Бабак
Дані на 06 жовтня щодо доставки підручників для 8 класів за регіонами. Фото: Сергій БабакДані на 06 жовтня щодо доставки підручників для 8 класів за регіонами. Фото: Сергій Бабак

У Миколаєві цей показник трохи вищий: за новим механізмом доставлено 92,67% підручників, що дорівнює 92,37% від загального плану.

Водночас, як наголосив народний депутат, по всій Україні «не доставлено жодного примірника підручників для дітей з особливими освітніми потребами та шрифтом Брайля».

Нагадаємо, раніше Сергій Бабак заявляв, що регіони майже не витрачають кошти виділені з держбюджету на освіту.

Останні новини про: Освіта

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»
В Уряді заявили, що збільшили доплати вчителям з Миколаївщини до ₴4 тис.
У Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі
Реклама

Читайте також:

новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
новини

Кім: В цілях економії опалювальний сезон у Миколаєві розпочнуть пізніше

Аліса Мелік-Адамян
новини

Новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна» — під новий рік обіцяють додаткові очисні

Юлія Бойченко
новини

«Політичні ігри не на часі», — Кім заявив, що у Миколаєві не збираються вводити міську військову адміністрацію

Аліна Квітко
новини

«Розпочали прекваліфікаційний етап тендеру», — в ЄІБ пояснили, на якому етапі зараз питання будівництва нових водоочисних для Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

У Центральному районі Миколаєва облаштували укриття в школі
В Уряді заявили, що збільшили доплати вчителям з Миколаївщини до ₴4 тис.
У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна»

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

2 години тому

​Уряд виділив прифронтовим регіонам ₴1,5 млрд для захисту енергетики та запровадив мораторій на відключення світла

Головне сьогодні