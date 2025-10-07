Школи України досі не отримали всі підручники для 8 класів, — голова комітету ВР
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
19:41, 07 жовтня, 2025
-
Українські школи досі не забезпечені підручниками для учнів 8 класів у повному обсязі. Також жоден заклад освіти не отримав підручників, надрукованих шрифтом Брайля.
Про це повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
— Через 20 днів розпочнуться осінні канікули, а підручники для 8 класів все ще не доставлені до закладів освіти, — зазначив він.
За словами Бабака, згідно з даними дашборду Міністерства освіти і науки станом на 6 жовтня, за новим механізмом доставки забезпечено 89,15% підручників, що становить 96,82% від загального плану.
У Миколаєві цей показник трохи вищий: за новим механізмом доставлено 92,67% підручників, що дорівнює 92,37% від загального плану.
Водночас, як наголосив народний депутат, по всій Україні «не доставлено жодного примірника підручників для дітей з особливими освітніми потребами та шрифтом Брайля».
Нагадаємо, раніше Сергій Бабак заявляв, що регіони майже не витрачають кошти виділені з держбюджету на освіту.
Останні новини про: Освіта
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.