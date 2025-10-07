Школи України досі не отримали всі підручники для 8 класів, — голова комітету ВР

Школи України досі не отримали всі підручники для 8 класів. Фото: архів «МикВісті»

Українські школи досі не забезпечені підручниками для учнів 8 класів у повному обсязі. Також жоден заклад освіти не отримав підручників, надрукованих шрифтом Брайля.

Про це повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

— Через 20 днів розпочнуться осінні канікули, а підручники для 8 класів все ще не доставлені до закладів освіти, — зазначив він.

За словами Бабака, згідно з даними дашборду Міністерства освіти і науки станом на 6 жовтня, за новим механізмом доставки забезпечено 89,15% підручників, що становить 96,82% від загального плану.

Дані на 06 жовтня щодо доставки підручників для 8 класів за регіонами. Фото: Сергій Бабак Дані на 06 жовтня щодо доставки підручників для 8 класів за регіонами. Фото: Сергій Бабак

У Миколаєві цей показник трохи вищий: за новим механізмом доставлено 92,67% підручників, що дорівнює 92,37% від загального плану.

Водночас, як наголосив народний депутат, по всій Україні «не доставлено жодного примірника підручників для дітей з особливими освітніми потребами та шрифтом Брайля».

Нагадаємо, раніше Сергій Бабак заявляв, що регіони майже не витрачають кошти виділені з держбюджету на освіту.