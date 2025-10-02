Регіони майже не витрачають кошти виділені з держбюджету на освіту

Одна із шкіл Миколаєва. Фото: архів «МикВісті»

Місцеві органи влади використовують субвенції з державного бюджету на освітні потреби на вкрай низькому рівні.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, повідомляє Освіта.UA.

— Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної і фахової передвищої освіти — 6% з 540 мільйонів. Субвенція на харчоблоки з 960 мільйонів — 6,7%. Протипожежна — 1,9% з 500 мільйонів, НУШ — 9,2%, — зазначив депутат.

Найкраще використали кошти на закупівлю шкільних автобусів — 51%, а також на облаштування укриттів у школах: з 6,2 млрд грн витрачено 25,4%.

Проте, за словами Сергія Бабака, ці цифри все ще є дуже низькими, і така ситуація повторюється щороку:

— Ми з року в рік приходимо до одних і тих самих цифр на певний період часу. Це неприпустимо мало, — підкреслив він.

Раніше, «МикВісті» писали, що харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн.