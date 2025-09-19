Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад 20 мільйонів гривень. Фото: «МикВісті»

Щомісяця на безкоштовне харчування школярів Миколаєва витрачають близько 21,5 мільйонів гривень.

Про це 19 вересня під час брифінгу повідомили заступник міського голови з гуманітарних питань Анатолій Петров та начальниця управління освіти Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

В цілому на два місяці вересень та жовтень — загальна сума виділена становить 43 мільйонів гривень: 30 мільйонів гривень надійшли з державного бюджету, ще приблизно 12,8 мільйона гривень забезпечує міський бюджет. Це дозволяє годувати близько 21 тисячу учнів.

За розрахунками, коштів з держбюджету вистачить лише до жовтня. Надалі місто потребує ще близько 53 мільйонів гривень дофінансування з державного бюджету, щоб забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів на залишок року.

За словами Анатолія Петрова, виділені Кабміном кошти є цільовими й можуть бути використані виключно на харчування в школах. У разі економії їх не можна спрямувати на інші потреби — невикористані гроші наприкінці року повертаються в держбюджет.

— Постанова Кабінету Міністрів передбачає виділення коштів на організацію харчування у прифронтових містах. Це цільові гроші, які можна використати тільки на харчування. Перенаправляти їх на інші потреби ми не маємо права. Якщо дитина відмовляється від обідів, ці кошти просто зберігаються і наприкінці року повертаються до державного бюджету. Наразі нам надійшли кошти лише до жовтня. Якщо договору вистачить довше, це означатиме, що менше дітей відвідує їдальні та користується харчуванням, – сказав Анатолій Петров.

Ганна Личко уточнила, що нині фінансування покриває витрати лише частково. Держава оплачує 70% вартості харчування, а місто — 30%. Постановою передбачено, що з держбюджету на одну дитину виділяється максимум 50 гривень на день, тоді як фактична вартість харчування для школярів становить від 75,9 до 95 гривень.

— Харчування учнів 6-11 років сніданок — 75,90, 10-11 років — 75,90, 11-14 років — 85,80, 14-18 років— 95 гривень. Крім того, субвенції чітко видається на одну дитину не більше 50 гривень. Тобто, все решта це йде до плати з місцевого бюджету. Нам надійшло 30 мільйонів гривень — це до жовтня. Можливо, коштів вистачить трохи довше, залежно від відвідуваності шкіл, адже зараз багато дітей хворіють. Але загалом, щоб завершити рік, нам необхідно ще майже 9 мільйонів гривень з міського бюджету і близько 53 мільйона гривень з державного. Усього — понад 61 мільйон гривень, — сказала Ганна Личко.

Вона нагадала, що початковий тендер на забезпечення дітей харчування оголошували на 146 мільйонів гривень, однак згодом його зменшили. Нині укладений договір становить 65 мільйонів гривень, оскільки держава не надала всі кошти одночасно.

Як відомо, починаючи початку вересня, у школах Миколаєва, а також в інших прифронтових регіонах організоване безкоштовне харчування школярів 1-11 класів. У Миколаєві годувати школярів почали 8 вересня. І майже з першого дня батьки скаржаться на якість їжі, яку дають дітям, а також порушення санітарних норм у їдальнях.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєва

Батьки скаржаться на якість харчування дітей у школах Миколаєва, фото: Ганна Шевченко

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Заступник Миколаївського міського голови з соціально-гуманітарних питань Анатолій Петров заявив, що жодне місто в Україні не може забезпечити якісне харчування усіх школярів.

Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.

В управлінні освіти Миколаєва підтвердили, що у перші дні вересня у школі Миколаєва у каші виявили опариша.