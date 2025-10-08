  • середа

У Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги

У Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги

У суботу, 4 жовтня, в Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників за участі кризових психологів. Зазначимо, що тренінг проведено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Тренінг пройшов за підтримки Миколаївської обласної військової адміністрації та управлінь охорони здоров’я та освіти ОВА, у партнерстві з Благодійним фондом HromadaHub і Direct Relief.

Навчання очолювала Мелінда Ендрефі, Президентка Всесвітньої асоціації екстреної психології в Україні.

У Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВА

Тренерка сфокусувала роботу на занурення учасників у поєднанні теоретичних і практичних навичок першої психологічної допомоги в професійному колі «Медичний працівник — Медичний працівник», «Лікар-Пацієнт», «Самодопомога та відновлення ресурсів».

А саме, знання й практичні інструменти з таких модулів:

  • вступ до психологічної першої допомоги;
  • реакції в кризових ситуаціях;
  • основні дії ППД («Підготуйся — Спостерігай — Слухай — Під’єднай»);
  • кризова комунікація з уразливими групами;
  • самодопомога для тих, хто допомагає.

24 медичні працівники одержали сертифікати з «Перша психологічна допомога».

У Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві відбувся тренінг для медичних працівників з першої психологічної допомоги. Фото: Миколаївська ОВА

— Дякуємо за співпрацю партнерам. Надалі заплановано екологічну та психологічну кризову підтримку для медичних працівників з метою попередження та запобігання професійного вигорання в умовах сучасних реалій, — заступник Голови Миколаївської ОВА відповідальний за впровадження Всеукраїнської програми ментального здоровʼя Юрій Гранатуров.

Нагадаємо, що супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативою Олена Зеленська забезпечує Координаційний центр КМУ / Mental Health UA у співпраці з Міністерство охорони здоров'я України, експертного партнерства та підтримки World Health Organization (WHO).

