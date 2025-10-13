На Миколаївщині за тиждень народилось 76 дітей

В Миколаївській області народилось 76 дітей. Ілюстративне фото: freepik.com

За минулий тиждень, з 6 по 12 жовтня, у Миколаївській області народилось 76 дітей.

Як зазначили в обласному управління охорони здоров'я, серед немовлят, 37 дівчаток та 39 хлопчиків.

З найменшою вагою 1200 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, у обласному центрі, з 3 по 10 жовтня, народилося 36 малюків. У пологових відділеннях міста на світ з’явилися 13 дівчаток та 23 хлопчика.

Нагадаємо, що з 29 вересня по 5 жовтня у пологових відділеннях регіону народилося 80 дітей, серед яких дві двійні.