  • понеділок

    13 жовтня, 2025

  • 11.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 13 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 11.4° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за тиждень народилось 76 дітей

В Миколаївській області народилось 76 дітей. Ілюстративне фото: freepik.comВ Миколаївській області народилось 76 дітей. Ілюстративне фото: freepik.com

За минулий тиждень, з 6 по 12 жовтня, у Миколаївській області народилось 76 дітей.

Як зазначили в обласному управління охорони здоров'я, серед немовлят, 37 дівчаток та 39 хлопчиків.

З найменшою вагою 1200 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, у обласному центрі, з 3 по 10 жовтня, народилося 36 малюків. У пологових відділеннях міста на світ з’явилися 13 дівчаток та 23 хлопчика.

Нагадаємо, що з 29 вересня по 5 жовтня у пологових відділеннях регіону народилося 80 дітей, серед яких дві двійні.

Останні новини про: Миколаївщина

Дитяче відділення Миколаївського обласного центру психічного здоров’я відновило роботу після капітального ремонту
На Миколаївщині у поліції відзвітували, що спіймали браконьєра з 148 раками
Президент призначив нову суддю Баштанського районного суду на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
новини

Фалєєв більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Аліна Квітко
новини

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Президент призначив нову суддю Баштанського районного суду на Миколаївщині
На Миколаївщині у поліції відзвітували, що спіймали браконьєра з 148 раками
Дитяче відділення Миколаївського обласного центру психічного здоров’я відновило роботу після капітального ремонту

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Біля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли 16 дерев

18 годин тому

Мер Одеси Труханов заявив, що Офіс президента планує позбавити його громадянства

Аліна Квітко

Головне сьогодні