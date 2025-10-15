  • середа

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Електрична лампа, фото з відкритих джерелЕлектрична лампа, фото з відкритих джерел

У cереду, 15 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі :

  • вул. Лісова
  • вул. С. Кривоноса
  • вул. Козача
  • вул. Бузкова
  • вул. Хвойна
  • вул. Романа Клімова
  • вул. Паланкова
  • вул. 1 Піщана
  • вул. 2 Піщана
  • вул. Верхня
  • вул. Матвіївська
  • вул. Сінна
  • вул. Героїв Рятувальників
  • вул. Корабелів
  • вул. П. Саксаганського
  • вул. Маріупольська
  • вул. Василя Стуса
  • вул. Адмірала Белінського
  • пров. 1 Польовий

Окремо з 8:00 до 18:00 світло буде відсутнє

  • вул. Садова
  • вул. Погранична
  • вул. Ігоря Бедзая

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

