Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
7:45, 15 жовтня, 2025
-
У cереду, 15 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі :
- вул. Лісова
- вул. С. Кривоноса
- вул. Козача
- вул. Бузкова
- вул. Хвойна
- вул. Романа Клімова
- вул. Паланкова
- вул. 1 Піщана
- вул. 2 Піщана
- вул. Верхня
- вул. Матвіївська
- вул. Сінна
- вул. Героїв Рятувальників
- вул. Корабелів
- вул. П. Саксаганського
- вул. Маріупольська
- вул. Василя Стуса
- вул. Адмірала Белінського
- пров. 1 Польовий
Окремо з 8:00 до 18:00 світло буде відсутнє
- вул. Садова
- вул. Погранична
- вул. Ігоря Бедзая
Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.