Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Електрична лампа, фото з відкритих джерел

У cереду, 15 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі :

вул. Лісова

вул. С. Кривоноса

вул. Козача

вул. Бузкова

вул. Хвойна

вул. Романа Клімова

вул. Паланкова

вул. 1 Піщана

вул. 2 Піщана

вул. Верхня

вул. Матвіївська

вул. Сінна

вул. Героїв Рятувальників

вул. Корабелів

вул. П. Саксаганського

вул. Маріупольська

вул. Василя Стуса

вул. Адмірала Белінського

пров. 1 Польовий

Окремо з 8:00 до 18:00 світло буде відсутнє

вул. Садова

вул. Погранична

вул. Ігоря Бедзая

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».