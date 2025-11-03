  • понеділок

    3 листопада, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Міненерго скасували відключення світла для промисловості: поновлення графіків очікують ввечері

На Миколаївщини модернізують мережі, зруйновані під час бойових дій. Фото: «Миколаївобленерго»На Миколаївщини модернізують мережі, зруйновані під час бойових дій. Фото: «Миколаївобленерго»

Завдяки проведеним аварійно-відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів скасовані по всій Україні.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Водночас у відомстві зазначають, що повернення обмежувальних заходів можливе під час вечірнього піку споживання — з 16:00 до 22:00.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Через чергові ворожі атаки на енергетичні об’єкти зафіксовані нові випадки знеструмлення у кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині.

Наразі на пошкоджених енергооб’єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Міненерго закликає громадян стежити за оновленнями щодо енергопостачання на офіційних сторінках обленерго свого регіону.

Нагадаємо, на Миколаївщини через нічний обстріл 12 сіл залишились без світла.

Останні новини про: Відключення електроенергії

На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла
Графіки відключення світла 31 жовтня на Миколаївщині діятимуть цілодобово
Частина Корабельного району буде до вечора без світла, через технічне обслуговування
Реклама

Читайте також:

новини

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Світлана Іванченко
новини

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Частина Корабельного району буде до вечора без світла, через технічне обслуговування
Графіки відключення світла 31 жовтня на Миколаївщині діятимуть цілодобово
На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла

«Це звичайні акти тероризму», — Кім про останні російські удари по інфраструктурі Миколаєва

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

6 годин тому

На Миколаївщини через нічний обстріл 12 сіл залишились без світла

Головне сьогодні