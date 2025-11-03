У Міненерго скасували відключення світла для промисловості: поновлення графіків очікують ввечері

На Миколаївщини модернізують мережі, зруйновані під час бойових дій. Фото: «Миколаївобленерго»

Завдяки проведеним аварійно-відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів скасовані по всій Україні.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Водночас у відомстві зазначають, що повернення обмежувальних заходів можливе під час вечірнього піку споживання — з 16:00 до 22:00.

Через чергові ворожі атаки на енергетичні об’єкти зафіксовані нові випадки знеструмлення у кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині.

Наразі на пошкоджених енергооб’єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Міненерго закликає громадян стежити за оновленнями щодо енергопостачання на офіційних сторінках обленерго свого регіону.

Нагадаємо, на Миколаївщини через нічний обстріл 12 сіл залишились без світла.