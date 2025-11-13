У Миколаєві ветерани зустрілися з місцевими роботодавцями, щоб дізнатися про можливості працевлаштування

Зустіч роботодавці та ветеранів у Миколаївському міському центі підтримки ветеранів. Фото: «МикВісті»

У середу, 12 листопада, в Миколаївському міському центрі підтримки ветеранів відбулася зустріч, на якій роботодавці представили свої підприємства та розповіли ветеранам про наявні вакансії.

Подія стала частиною проєкту для підтримки та працевлаштування ветеранів «Ветеранське партнерство», який підтримує Данія. Мета заходу — допомогти військовим, які повертаються до цивільного життя, знайти роботу та адаптуватися після служби.

Директор центру Віктор Мойсеєв розповів, що подібні зустрічі створюють майданчик для спілкування між тими, хто шукає роботу, і тими, хто може її запропонувати.

— Ми маємо проєкт із працевлаштування ветеранів і постійно шукаємо можливості об’єднати тих, хто хоче знайти роботу, і тих, хто має вакансії. Ініціатива була від Данії, яка запропонувала розвивати напрямок підтримки працевлаштування. Разом із Федерацією роботодавців Миколаївщини ми вирішили запросити підприємців, щоб вони представили свої можливості, — зазначив Віктор Мойсеєв.

Представниця Відділу з питань ветеранської політики Миколаївської обласної державної адміністрації Наталія Белянінова зазначила, що частина роботодавців і досі має упередження щодо ветеранів. Вона закликала бізнес змінювати підхід і цінувати досвід тих, хто захищав країну.

— Дуже багато випадків, коли роботодавці, особливо приватні, мають стереотипи щодо ветеранів. Але не можна забувати, що це люди, які мужніші за нас у тисячу разів. Вони залишили свою професію, пішли захищати країну, а тепер повертаються з унікальним досвідом, який можна застосувати в різних галузях. Роботодавці мають зрозуміти: не стереотипи повинні керувати ними, а ветерани сьогодні допомагають нам зберігати мирне життя, — сказала Наталія Белянінова.

Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонко підкреслив, що служба зайнятості постійно розширює програми підтримки ветеранів і прагне, щоб подібні зустрічі давали конкретний результат — реальне працевлаштування.

— Ми щомісяця посилюємо наші механізми підтримки, з’являються нові програми. Нам є про що говорити і що пропонувати. Я щодня спілкуюся з ветеранами й вимагаю від своїх колег, щоб кожна зустріч була конструктивною. Навіть сьогодні, після розмови, хочу, щоб ми мали кількох працевлаштованих хлопців, які прийшли почути про вакансії й поспілкуватися з роботодавцями. Нині є три основні проблеми: гідна заробітна плата, адже часто рівень оплати не відповідає очікуванням; вимоги, що не узгоджуються зі станом здоров’я; а також рівень освіти й кваліфікації, бо не всі ветерани мають вищу освіту, — зазначив Дмитро Оборонко.

Серед роботодавців, які готові працевлаштовувати ветеранів:

Група компаній «Агроф'южн»;

МКП «Миколаївводоканал»;

Миколаївський глиноземний завод;

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»;

АТ завод «ЕКВАТОР»;

ЧНУ ім. Петра Могили;

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Компанія ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» пропонує низку вакансій для робітничих спеціальностей: слюсарі з обслуговування теплових мереж, ремонтники автомобілів, водії, трактористи, електромонтери. На підприємстві вже працюють особи з інвалідністю — близько 4% від штату, зокрема на посадах юрисконсультів, водіїв і машиністів крана. Основною проблемою також залишається медична придатність кандидатів.

Підприємство «Агрофʼюжн» до початку повномасштабного вторгнення підприємство входило до трійки найбільших виробників томатної пасти в Європі, однак війна скоротила обсяги виробництва та ринки збуту. У штаті — близько тисячі постійних працівників і понад тисяча сезонних. Середня заробітна плата становить близько 37 тисяч гривень. Наразі потрібні електрики для роботи у Снігурівці (з можливістю відрядження з Миколаєва), а також охоронники на завод у селі Шевченкове із зарплатою від 18 до 25 тисяч гривень.

Підприємство МКП «Миколаївводоканал» наразі має відкриті робітничі вакансії — слюсарів аварійно-відновлювальних робіт та операторів на решітках. Основна складність під час працевлаштування ветеранів полягає у проходженні медичних оглядів. Претенденти можуть записатися на співбесіду, усі контакти розміщені на офіційному сайті підприємства.

