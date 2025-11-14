У Первомайську понад 40% лікарів — пенсіонери: громада готує програму залучення молодих медиків

Первомайськ готує програму для залучення молодих лікарів у громаду. Фото для ілбстрації з архіву «МикВісті»

У Первомайській громаді місцевим закладам охорони здоров’я бракує 34 лікарів різних спеціальностей. Щоб вирішити проблему, міська рада готується ухвалити цільову програму «Медичні кадри» на 2026–2030 роки.

Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Первомайської міської ради.

За даними громади, забезпеченість лікарями у Первомайську становить 31,7 фахівця на 10 тисяч населення, що нижче за середній показник по Україні (37,3). Укомплектованість штатних посад лікарями — лише 68%.

Ситуація із середнім медперсоналом також погіршилася: з 72,9 працівника на 10 тисяч населення у 2021 році до 64,3 у 2025-му.

Однією з ключових проблем є те, що значна частина медиків — люди пенсійного віку. У 2025 році таких виявилося 42% від усіх лікарів громади: 77 із 183.

Громада гостро потребує лікарів за понад такими спеціальностями:

10 лікарів загальної практики — сімейної медицини

2 лікарів фізичної та реабілітаційної медицини

2 анестезіологів

2 кардіологів

2 невропатологів

2 хірургів

2 лікарів медицини невідкладних станів

2 терапевтів

по 1 офтальмолога, отоларинголога, нарколога, онколога, травматолога, психіатра, нефролога, рентгенолога, лікаря УЗД, лікаря-лаборанта.

У документі зазначається, що молоді фахівці не поспішають залишатися в громаді після інтернатури. За дев'ять років із 50 інтернів лишилося працювати лише 14. Основні причини — низькі зарплати і відсутність житла.

Тому Первомайська міська рада планує затвердити програму «Медичні кадри», щоб закласти фінансування на оплату навчання студентів на замовлення, а також на надбавки молодим лікарям, які прийдуть працювати у громаду. Крім того, планується видалити кошти на відшкодування витрат на оренду житла для молодих спеціалістів та створити резерв житла для лікарів.

За інформацією міськради, без оновлення кадрового складу та підтримки молодих спеціалістів медична система громади ризикує не витримати навантаження, адже частина лікарів у найближчі роки може піти на пенсію.

Дефіцит лікарів на Миколаївщині

Зазначимо, що станом на травень 2025 року у лікарнях Миколаєва не вистачало 136 лікарів — місто шукало кардіологів, анестезіологів, педіатрів та інших спеціалістів.

Варто зазначити, що у січні очільниця управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко казала, що дефіцит медичних працівників скорочують за рахунок інтернів, які прибули в Миколаївську область з інших міст.

Загалом, як відомо, лікарні в Миколаївській області укомплектовані медиками лише на 67%, середній вік яких складає 55-60 років.

Начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай раніше зазначала, що через війну з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.

Також Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) прогнозувала дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Тому вони наразі розробляють стратегії, як забезпечити систему працівниками.