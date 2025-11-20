Вітер та туман: синоптики попереджають про негоду на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНС

На Миколаївщині 21 листопада очікується погіршення погодних умов. Прогнозується посилення південного вітру до 15–20 м/с, а також туман із видимістю 100–500 метрів.

У зв’язку з цим оголошено жовтий — перший рівень небезпечності, попередили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

На п'ятницю прогнозують хмарну погоду з проясненнями, подекуди можливий невеликий дощ. Температура повітря в області становитиме: вночі від +7°С до +12°С, вдень від +14°С до +19°С. У Миколаєві вночі очікується від +10°С до +12°С, вдень — від +17°С до +19°С.

Раніше метеорологи попереджали, що про туман вночі та вранці 21 листопада.