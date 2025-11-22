У Миколаєві завтра обмежать рух через роботи на Варварівському мосту

Варварівський міст у Миколаєві, архівне фото «МикВІсті»

У Миколаєві 23 листопада з 8:00 ранку на Варварівському мосту автодороги Одеса — Мелітополь — Новоазовськ проводитимуть дорожні роботи.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Під час ремонту діятимуть тимчасові обмеження руху. Дорожники частково перекриватимуть смуги, щоб провести фрезерування дорожнього покриття.

У підприємстві закликають водіїв планувати маршрут заздалегідь і враховувати можливі затримки.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у мікрорайоні Намив у Миколаєві завершили ремонт дорожнього покриття поблизу зупинки громадського транспорту на вулиці генерала Олекси Алмазова.