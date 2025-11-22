У Миколаєві завтра обмежать рух через роботи на Варварівському мосту
- Ірина Олехнович
21:29, 22 листопада, 2025
У Миколаєві 23 листопада з 8:00 ранку на Варварівському мосту автодороги Одеса — Мелітополь — Новоазовськ проводитимуть дорожні роботи.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
Під час ремонту діятимуть тимчасові обмеження руху. Дорожники частково перекриватимуть смуги, щоб провести фрезерування дорожнього покриття.
У підприємстві закликають водіїв планувати маршрут заздалегідь і враховувати можливі затримки.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у мікрорайоні Намив у Миколаєві завершили ремонт дорожнього покриття поблизу зупинки громадського транспорту на вулиці генерала Олекси Алмазова.
