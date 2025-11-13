У Миколаєві завершили ремонт дороги на Намиві

Відновлена дорога по вулиці Генерала Олекси Алмазова в Миколаєві. Фото: ЕЛУ автодоріг Миколаїв

У мікрорайоні Намив у Миколаєві завершили ремонт дорожнього покриття поблизу зупинки громадського транспорту на вулиці генерала Олекси Алмазова.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «ЕЛУ Автодоріг».

Зазначається, що спочатку було відфрезеровано пошкоджену ділянку дороги — знято старий шар асфальту, після чого укладено нове рівне покриття.

«Такі роботи дозволили ліквідувати колійність, зменшити аварійність та зробити пересування дорогою безпечнішим і комфортнішим. Оновлена ділянка значно знижує ризик ДТП і забезпечує безпечний рух для водіїв, пішоходів та велосипедистів», — йдеться у повідомленні.

Ремонт дороги по вулиці Генерала Олекси Алмазова в Миколаєві. Фото: ЕЛУ автодоріг Миколаїв Ремонт дороги по вулиці Генерала Олекси Алмазова в Миколаєві. Фото: ЕЛУ автодоріг Миколаїв

Нагадаємо, жителі Миколаєва скаржаться у соціальних мережах на нову дорожню розмітку в мікрорайоні Намив. За словами містян, через неї на деяких ділянках дороги утворюються затори. Аби перевірити розмітку, «МикВісті» разом з першим заступником міського голови Віталієм Луковим проїхали по мікрорайону Намив.