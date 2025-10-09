  • четвер

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Нова дорожня розмітка в мікрорайоні Намив. Фото: «Миквісті»Нова дорожня розмітка в мікрорайоні Намив. Фото: «Миквісті»

Жителі Миколаєва скаржаться у соціальних мережах на нову дорожню розмітку в мікрорайоні Намив. За словами містян, через неї на деяких ділянках дороги утворюються затори.

Про це пишуть «МикВісті».

У соціальних мережах миколаївські водії скаржаться, що через нову дорожню розмітку на Намиві, де з’явилися окремі смуги для громадського транспорту та велосипедистів, власники легкових авто змушені стояти в заторах, особливо у години пік.

— Проблема не в тих, хто малював, а в тих, хто затвердив проєкт, не врахувавши інфраструктуру та транспортну розв’язку. Через це штучно створили постійні затори в робочку, — написала мешканка Миколаєва Інна.

Також під відео автоінструкторки Наталії Яреми, яка пояснює нову схему руху на вулиці Білій, користувачі зазначають, що така розмітка може призвести до аварійних ситуацій.

— Гадаю, на цьому повороті будуть ДТП, не дай Боже. Щоб повернути, потрібно майже повністю зупинитися й вивернути кермо до упора. Малий радіус повороту для великих авто це дуже незручно, — пише Віталій Марченко.

Коментарі миколаївців, які скаржаться на нову розмітку. Скриншот з TikTokКоментарі миколаївців, які скаржаться на нову розмітку. Скриншот з TikTok
Коментарі миколаївців, які скаржаться на нову розмітку. Скриншот з TikTokКоментарі миколаївців, які скаржаться на нову розмітку. Скриншот з TikTok
Коментарі миколаївців, які скаржаться на нову розмітку. Скриншот з TikTokКоментарі миколаївців, які скаржаться на нову розмітку. Скриншот з TikTok
Коментарі миколаївців, які скаржаться на нову розмітку. Скриншот з TikTokКоментарі миколаївців, які скаржаться на нову розмітку. Скриншот з TikTok

Аби перевірити розмітку, «МикВісті» разом з першим заступником міського голови Віталієм Луковим проїхали по мікрорайону Намив.

Віцемер розказав, що торік був всеукраїнський конкурс на схеми дорожнього руху з урахуванням велоінфраструктури, у якому взяв участь Миколаїв. Перемогу тоді здобула ділянка саме в цьому районі.

— Управління архітектури звернулося до мене з пропозицією взяти участь у конкурсі. Ми обрали мікрорайон Намив, адже велосипед тут можна використовувати не лише для відпочинку, а й для поїздок на роботу. Це зручний житловий масив, де раніше не було умов для велосипедистів. Також врахували складне сполучення між Намивом, Лісками та містом. Подали саме цю ділянку — і вона виграла, бо була комплексною, — розказав Віталій Луков.

Проєкт розмітки готувала київська компанія, яка розробляє більшість проєктів у Києві та входить до всеукраїнської організації «Велогромади» за кошти донорів, розповів Віталій Луков.

Під час поїздки мікрорайоном журналістка запитала у посадовця, чому на Намиві все ж виникають затори, якщо нову схему дорожнього руху розробили з урахуванням усіх правил.

— Люди ще не звикли. На дорозі потрібно домалювати більше знаків «А» (смуга для громадського транспорту, — прим.), бо водії можуть його не помітити. Але це не проблема розмітки, а порушення правил. Якби праву смугу займав лише громадський транспорт, ніяких труднощів із перестроюванням не було б. А зараз водії масово порушують правила — їх треба привчати. Коли ж усі їдуть однією смугою з дотриманням швидкості, то все класно. Люди поступово звикнуть, — пояснив Віталій Луков під час руху на перетині вулиць Курортна та Озерна.

За словами Віталія Лукова, на Намиві поліцейські зараз фіксують велику кількість порушень правил дорожнього руху. Посадовець вважає, що частина водіїв робить це несвідомо, бо вони ще не звикли до нової розмітки, але є й ті, хто свідомо ігнорує правила.

— Сьогодні спілкувався з начальницею патрульної поліції Оленою Човпан — вона каже, що патрулям дійсно складно працювати на Намиві, адже кількість порушень просто зашкалює. Люди не звикли їздити відповідно до правил дорожнього руху», — вважає віцемер.

Даріна Мельничук

У коментарі «МикВісті» в патрульній поліції Миколаєва уточнили, що дорожня розмітка нанесена нещодавно, тому правоохоронці поки що не штрафують водіїв, а проводять роз’яснювальну роботу.

— Оскільки розмітка відносно нова, ми лише проводимо профілактику і не складаємо матеріали на водіїв, — повідомив речник патрульної поліції Віталій Душко.

Нагадаємо, у 2024 році в Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив — Ліски — Центр». Цей маршрут розробили в рамках всеукраїнського архітектурного конкурсу «Велогромади», який відбувся навесні 2024 року.

У Корабельній адміністрації вважають, що втрата повноважень та нова структура можуть погано вплинути на стан району
На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало
«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси
