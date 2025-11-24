  • понеділок

У Греції вчителі середніх шкіл вчитимуться використовувати ШІ в класі

Вчителі середніх шкіл у Греції пройдуть інтенсивний курс використання інструментів штучного інтелекту. Так країна намагається впровадити ШІ в освітню систему.

Про це пише The Guardian.

З наступного тижня співробітники 20 шкіл будуть проходити навчання зі спеціалізованою версією ChatGPT, яку створили на замовлення академічних установ у межах нової угоди між урядом Греції та OpenAI.

Ця ініціатива, яку з січня планують поширити на всю країну, робить Грецію однією з перших держав, які впроваджують генеративний ШІ у навчання школярів.

Спочатку на тренінгах учителі будуть вчитись використовувати ШІ для того, щоб планувати уроки, досліджувати та персоналізувати навчання. Після цього ChatGPT Edu почнуть поступово інтегрувати у школи — це планують зробити навесні.

Однак ініціатива уряд має і противників. Наприклад, у Федерації вчителів державних середніх шкіл вважають, що ці зміни зрештою можуть призвести до «класів без учителів».

Освітяни також переймаються тим, що нова технологія погіршить залежність від екранів. Це при тому, що Греція планує стати першою в Європі країною, що заблокує доступ до соцмереж дітям до 15 років.

Досі ШІ використовувався лише у приватних школах Греції. Одним з перших таких закладів був коледж в Афінах, альма-матер кількох грецьких лідерів, включно з нинішнім премʼєром Кіріакосом Міцотакісом.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зізнався, що стикнувся з технічними складнощами у питанні впровадження штучного інтелекту в роботу сесій міськради, що анонсував ще на початку року.

