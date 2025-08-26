€11,9 млн «на смітті»: ЄС розслідує ймовірні зловживання Греції у проєкті з переробки відходів

ЄС розслідує ймовірні зловживання Греції у проєкті з переробки відходів . Фото: BBC

Європейська прокуратура розпочала розслідування можливого нецільового використання щонайменше 11,9 мільйона євро коштів ЄС у проєкті з переробки відходів у Греції.

Як повідомляє Politico, це рішення винесли на тлі хронічних проблем країни з виконанням екологічних зобов’язань перед Брюсселем.

Після перевірки аудиторських звітів Єврокомісія виявила серйозні порушення щодо функціонування центру переробки сміття в Греції. Проблеми знайшли, як у самій вартості проєкту, так і у функціонуванні так званих «переробних-юнітів» — спеціальних кіосків для збору пластику, скла й металу, встановлених компанією TEXAN у регіонах Аттики, Пелопоннесу та Криту. У медіа наголошують, що аудиторів насторожила повна відсутність контролю за тим, що відбувається зі зібраними відходами після їхнього транспортування на склади TEXAN.

За даними перевірки, попри завищені у п'ять разів ціни компанія все одно виграла державний тендер. Тоді, у 2023 році за таке рішення фінансовий комітет наклав штраф на афінський орган з управління відходами EDSNA у розмірі 2,9 мільйона євро, а в липні, після другого аудиту, він додав ще один — у розмірі 3 мільйони євро.

Цікаво, що загальна вартість цього проєкту становила 220 мільйонів євро. Він фінансувався за рахунок коштів ЄС у межах Операційної програми.

У Politico нагадують, що Греція вже давно вважається «поганим учнем» у сфері поводження з відходами. Рівень переробки муніципальних відходів у країні сягає лише 17%, коли середній показник по ЄС — 49%. Крім того, у цьому році, держава знову не виконує зобов’язання: вона ризикує не досягти цілі у 55% переробки побутових відходів і 65% пакувальних матеріалів.

Через порушення екологічних норм Греція вже сплатила до бюджету ЄС понад 230 мільйонів євро штрафів. Наразі проти країни відкрито 19 проваджень, із яких шість стосуються саме управління відходами.



