    27 серпня, 2025

€11,9 млн «на смітті»: ЄС розслідує ймовірні зловживання Греції у проєкті з переробки відходів

ЄС розслідує ймовірні зловживання Греції у проєкті з переробки відходів . Фото: BBCЄС розслідує ймовірні зловживання Греції у проєкті з переробки відходів . Фото: BBC

Європейська прокуратура розпочала розслідування можливого нецільового використання щонайменше 11,9 мільйона євро коштів ЄС у проєкті з переробки відходів у Греції.

Як повідомляє Politico, це рішення винесли на тлі хронічних проблем країни з виконанням екологічних зобов’язань перед Брюсселем.

Після перевірки аудиторських звітів Єврокомісія виявила серйозні порушення щодо функціонування центру переробки сміття в Греції. Проблеми знайшли, як у самій вартості проєкту, так і у функціонуванні так званих «переробних-юнітів» — спеціальних кіосків для збору пластику, скла й металу, встановлених компанією TEXAN у регіонах Аттики, Пелопоннесу та Криту. У медіа наголошують, що аудиторів насторожила повна відсутність контролю за тим, що відбувається зі зібраними відходами після їхнього транспортування на склади TEXAN.

За даними перевірки, попри завищені у п'ять разів ціни компанія все одно виграла державний тендер. Тоді, у 2023 році за таке рішення фінансовий комітет наклав штраф на афінський орган з управління відходами EDSNA у розмірі 2,9 мільйона євро, а в липні, після другого аудиту, він додав ще один — у розмірі 3 мільйони євро.

Цікаво, що загальна вартість цього проєкту становила 220 мільйонів євро. Він фінансувався за рахунок коштів ЄС у межах Операційної програми.

У Politico нагадують, що Греція вже давно вважається «поганим учнем» у сфері поводження з відходами. Рівень переробки муніципальних відходів у країні сягає лише 17%, коли середній показник по ЄС — 49%. Крім того, у цьому році, держава знову не виконує зобов’язання: вона ризикує не досягти цілі у 55% переробки побутових відходів і 65% пакувальних матеріалів.

Через порушення екологічних норм Греція вже сплатила до бюджету ЄС понад 230 мільйонів євро штрафів. Наразі проти країни відкрито 19 проваджень, із яких шість стосуються саме управління відходами.

Нагадаємо, у Миколаєві продовжується розслідування, щодо конкурсу на сортування побутового сміття у регіоні.

Прокуратура жорстко відповіла меру Миколаєва на заяву, що обшуки — це піар-акція

На Миколаївщині через падіння горілих дерев у Андріївському лісі люди сидять без світла

8 годин тому

Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва

Даріна Мельничук

