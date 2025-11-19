  • середа

Україна і Греція розпочнуть спільне виробництво морських дронів

Морські дрони. Скриншот відео Міністерства цифрової трансформації УкраїниМорські дрони. Скриншот відео Міністерства цифрової трансформації України

Афіни та Київ домовилися про спільне виробництво безпілотних катерів (БЕК) на грецьких суднобудівних верфях. Ці безекіпажні платформи вже показали високу ефективність у морських операціях.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini.

За інформацією медіа, укладена конфіденційна угода передбачає запуск нової виробничої лінії на підприємствах у Греції. Вона випускатиме сучасні морські дрони, які надалі постачатимуться як до Збройних сил України, так і до Греції.

Зазначається, що це рішення стало одним із ключових результатів зустрічі прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса з Президентом України Володимиром Зеленським.

До виробництва долучаться грецькі компанії, які забезпечуватимуть дрони електронікою, оптичними системами, датчиками та, за потреби, вибуховими матеріалами. Крім того, сторони обговорили перспективу розширення співпраці на створення підводних безпілотних апаратів у рамках програми БЕК.

Грецька сторона відзначила високий темп розвитку українських оборонних технологій, а також оперативне оновлення бойових тактик, що дозволяє швидко реагувати на зміни у російських безпілотних системах.

Невдовзі до України прибуде військова делегація Греції та представники суднобудівного заводу, де планується розміщення виробничої лінії, для опрацювання деталей подальшої співпраці.

Слід зазначити, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Греція планує допомогти у відновленні області у післявоєнний період.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та перейти від підходу «скільки буде потрібно» до принципу «настільки сильно, наскільки це можливо».

Реклама

